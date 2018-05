Pacco da 25 kg marijuana in spiaggia

Agenti del Commissariato di San Benedetto del Tronto hanno ritrovato sulla battigia del tratto di spiaggia antistante il lungomare Rinascimento circa 25 chilogrammi di sostanza stupefacente, verosimilmente marijuana. La droga, presumibilmente portata a riva dalla violenta mareggiata della notte scorsa, era suddivisa in 17 panetti da circa 1,5 kg ciascuno e confezionata in un'unica balla avvolta in involucri in plastica tanto da poter resistere, per diverse ore, all'immersione in acqua. In corso le ricerche di altri quantitativi di sostanza stupefacente a terra e in mare.