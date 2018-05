Sindacati, passi avanti su pdl n. 145

Aperture di Cgil, Cisl e Uil Marche sulla pdl n. 145 sulle sperimentazioni gestionali pubblico-privato in sanità. Secondo i sindacati sono stati fatti "passi avanti" grazie alle "modifiche apportate al testo dalla Giunta Regionale che ha fatto proprie alcune osservazioni, valutazioni e richieste che le organizzazioni sindacali hanno formulato in molteplici occasioni". Tra le modifiche apprezzate "viene esplicitato che le sperimentazioni gestionali rappresentano formule organizzative straordinarie di risposta a particolari esigenze"; "viene privilegiato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"; le garanzie per il personale, l'Osservatorio delle sperimentazioni gestionali presso l'Ars; la non attivazione delle sperimentazioni in emergenza. Ma restano ancora "significativi aspetti critici che devono essere superati nella prossima discussione in Commissione". In particolare, secondo i sindacati le sperimentazioni vanno avviate dopo il varo del Piano Sociosanitario.