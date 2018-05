Sigillo Ateneo Urbino a Paolo Fresu

(ANSA) - URBINO, 2 MAG - "Nella diversità si crea l'armonia, ma il solo modo per creare l'armonia è accettare le reciproche diversità e farne un valore. Il jazz nacque negli Usa un secolo fa grazie all'incontro di culture e musiche diverse". Lo ha detto Paolo Fresu a Palazzo Battiferri gremita di pubblico dove il rettore Vilberto Stocchi gli ha consegnato il Sigillo di Ateneo dell'Università di Urbino. "Musica, bene prezioso" il tema della lectio , ripercorrendo con la storia del jazz il valore fondamentale della cultura e dell'arte, ingiustamente considerate marginali in tempo di crisi economica. "La cultura ci rende migliori e dunque accresce anche il nostro valore individuale - ha ricordato Fresu -, ma dobbiamo anche considerare gli eventi culturali come fonte di reddito. Il Festival Time in Jazz di Berchidda, a un costo di 500 mila euro produce una ricaduta di 3 milioni di euro sul territorio. Ciò può valere per le tante diversità culturali italiane e per città come Urbino, Patrimonio Unesco e culla di arte e cultura".