Perugia-Ancona sarà Strada di Francesco

Si chiamerà "Strada di Francesco" la Perugia-Ancona, ormai vicina al completamento, che unirà ancora di più l'Umbria e le Marche. L'annuncio ufficiale è arrivato in occasione della tappa umbra del roadshow "Congiunzioni", che sta attraversando l'Italia per celebrare i 90 anni di Anas, al teatro Lyrick di Assisi.

"Questo viaggio attraverso l'Italia - ha sottolineato l'amministratore delegato di Anas, Gianni Vittorio Armani - vuole raccontare 90 anni di storia dell'Azienda delle strade, proiettata sempre più verso la qualità del servizio offerto e il futuro. La nuova Anas punta, infatti, sulla manutenzione delle strade, sulla tecnologia, su strade smart e sulla sostenibilità.

Umbria e Marche stanno vivendo una fase storica dal punto di vista stradale grazie al Progetto Quadrilatero e ad altre importanti opere che Anas sta realizzando. Basti pensare che il nostro piano investimenti 2016-2020 prevede lavori per 2,9 miliardi di euro in queste due regioni".