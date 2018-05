Paradisi presidente Confidi unico Marche

(ANSA) - ANCONA, 2 MAG - Maurizio Paradisi, attuale presidente della Cna territoriale di Ancona e vice presidente della Cna Marche, sarà il primo presidente del Confidi unico regionale. Lo ha nominato la Giunta regionale delle Marche.

Paradisi ricoprirà l'incarico di presidente della Società Regionale di Garanzia Marche (Srgm) che dal primo luglio completerà il percorso del Confidi Unico con la fusione per incorporazione tra Srgm, Fidimpresa Marche e Cooperativa Pierucci. Resterà in carica per tre anni. Titolare di un noto studio fotografico e autore di servizi per prestigiose riviste ed aziende di fama internazionale, Paradisi, 50 anni, di Jesi, dal 2016 fa parte del Consiglio della fondazione della Cassa di Risparmio di Jesi e del Consiglio della Camera di commercio di Ancona.