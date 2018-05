Mattarella, scuola Sarnano è sinergia

La nuova scuola media di Sarnano, uno dei Comuni colpiti dal terremoto nelle Marche, è un "esempio di virtuosa sinergia tra imprenditoria illuminata, istituzioni e una comunità solidale non solo italiana". Lo ha scritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una lettera fatta pervenire in occasione dell'inaugurazione della nuova media 'Leopardi', voluta dalle fondazioni Andrea Bocelli e Only The Brave di Renzo Rosso (Diesel)l realizzata in 150 giorni. Oggi al taglio del nastro, oltre a Bocelli e Rosso, un parterre di celebrità: la ex duchessa di York Sarah Ferguson, Renato Zero, Maria Grazia Cucinotta e il dj Ringo.