Fosforo, Festa della Scienza a Senigallia

Sessanta eventi e 35 ospiti tra divulgatori, studiosi e animatori per un'immersione di tre giorni divertente e accessibile nel mondo della scienza con mostre, incontri, laboratori e spettacoli. Al via l'11, il 12 e il 13 maggio a Senigallia l'ottava edizione di Fosforo, che porta annualmente nella città 20 mila visitatori tra piazza del Duca, la Rocca Roveresca, il Foro Annonario e piazza Garibaldi.

Illustrato oggi dal direttore organizzativo Mattia Crivellini e da Antonio Mastrovincenzo, Fosforo si arricchisce quest'anno della collaborazione dell'Università di Camerino, che va ad aggiungersi a quella della Politecnica delle Marche, e di Medici senza Frontiere. Si parlerà di dinosauri con Adrian Fartade, il cui canale su youtube (Link4Universe) vanta più di 100 mila iscritti, si potranno anche costruire oggetti volanti nei laboratori per bambini e imparare ad estrarre il Dna. Poi si viaggerà con Alfonso Lucifredi dalle Galapagos al Borneo, dal fondo degli oceani ai deserti australiani.