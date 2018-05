Duetto Bocelli-Zero per scuola Sarnano

(ANSA) - SARNANO (MACERATA), 2 MAG - "Il valore di un'anima candida. Grazie di esistere André...". Così Renato Zero rivolto ad Andrea Bocelli dopo aver duettato insieme in 'Con te partirò' durante l'inaugurazione della nuova scuola media antisismica 'G.

Leopardi' a Sarnano (Macerata), città colpita duramente dal terremoto. Il progetto per la nuova scuola è stato voluto e realizzato in 150 giorni dalle Fondazioni Andrea Bocelli e Only The Brave di Renzo Rosso. Bocelli ha cantato anche l'inno d'Italia prima del taglio del nastro della struttura che ospiterà 100 ragazzi.