De Micheli, ricostruire con occhi bimbi

(ANSA) - SARNANO (MACERATA), 2 MAG - Per ricostruire i paesi colpiti dal terremoto "bene e meglio di prima, bisogna guardare questi luoghi con gli occhi dei bambini". Lo ha detto la commissaria straordinaria per la ricostruzione Paola De Micheli nel suo intervento a Sarnano (Macerata) in occasione dell'inaugurazione della nuova scuola media realizzata dalle fondazioni del tenore Andrea Bocelli e dell'imprenditore Renzo Rosso (Diesel). De Micheli ha parlato di "un esempio di virtuosa sinergia. Le istituzioni non sono controparte, ma parte della comunità. E gli obiettivi sono sopportabili se vengono affrontati insieme. Ce la possiamo fare se rimaniamo uniti". La commissaria ha ringraziato in particolare Bocelli e Rosso "impegnati con determinazione" nella realizzazione del progetto che offre le "premesse per dare una formazione straordinaria ai ragazzi".