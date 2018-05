Cade in zona impervia, soccorso 15enne

Un 15enne di San Severino Marche è caduto nella zona impervia di un sentiero di montagna che stava percorrendo in località Fonte di Fiuminata (Macerata). E' stato recuperato e soccorso dai vigili del fuoco di Macerata e Camerino, dagli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai sanitari del 118. Poi è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.