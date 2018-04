Incendio legna in spiaggia Rocca Priora

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA, 30 APR - Un incendio è divampato nel primo pomeriggio, per cause in fase d'accertamento, sulla spiaggia di Rocca Priora a Falconara e ha divorato il legname depositato da varie mareggiate lungo circa 150 metri di arenile. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Non risultano persone coinvolte o ferite a causa delle fiamme.