Gazzè e Form con maglia 'RisorgiMarche'

(ANSA) - ANCONA, 30 APR - L'Orchestra Filarmonica Marchigiana (Fondazione Orchestra Regionale Marche) suonerà sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma, in piazza San Giovanni, al fianco di Max Gazzè. Alle 21 i musicisti accompagneranno il cantautore romano in cinque canzoni del suo ultimo disco: Alchemaya, un originale progetto che vede la fusione con un'orchestra sinfonica e sintetizzatori. Per la Form, che non è nuova ad operazioni simili (già con Gino Paoli, Lucio Dalla e Francesco De Gregori), si tratta della prima esperienza sul palco di San Giovanni a Roma: per questa speciale tappa i 50 musicisti della Form vestiranno le maglie di RisorgiMarche, il festival ideato da Neri Marcorè per la rinascita delle comunità colpite dal sisma, che nel 2017 ha riscosso un grande successo e che sarà ripetuto quest'anno. Dal palco di San Giovanni sarà rinnovato dalla Form il messaggio di un territorio che, seppur ferito duramente, vuole risorgere grazie anche alla cultura, lanciando un arrivederci a RisorgiMarche 2018.