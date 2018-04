Accusa malore mentre guida e muore

Un 62enne è deceduto nel pomeriggio a causa di un malore accusato mentre tornava a casa con la propria auto nei pressi della Grancetta di Chiaravalle (Ancona). Proprio a causa dell'improvviso malore, il conducente è rimasto bloccato in mezzo alla strada con l'autovettura che aveva le portiere chiuse dall'interno. I vigili del fuoco hanno rotto il finestrino posteriore per estrarre il 62enne dall'auto e provare un disperato massaggio cardiaco. Nel frattempo è intervenuto anche un medico del 118 che ha tentato inutilmente per 20 minuti di rianimare l'automobilista prima di constatare il decesso.