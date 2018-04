Guida ubriaco e aggredisce Cc, arrestato

Un uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per guida in stato di ebbrezza a Sant'Angelo di Senigallia. Si tratta di un 42enne del posto che aveva litigato con la fidanzata dopo aver abusato di alcol. I due erano sotto casa di lui e stavano discutendo animatamente, dato che la donna voleva andare via. All'arrivo dei carabinieri, i due si sono separati, ma poco dopo il 42enne si è messo alla guida della sua autovettura alla ricerca della compagna, inseguito dai militari, Una volta raggiunto, ha rifiutato di scendere dal veicolo e di consegnarne le chiavi, poi ha aggredito i carabinieri, apostrofandoli con frasi minacciose, spintonandoli e strattonandoli. E' stato arrestato e, sottoposto all'alcoltest, è risultato positivo con un tasso del 1,26 gr/litro, con la conseguenza che è stato anche denunciato a piede libero. Gli è stata ritirata la patente ed è scattata la multa per guida pericolosa.