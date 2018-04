De Micheli, popolazioni non sono sole

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 28 APR - "Non siete da soli, noi ci siamo. Non ci sarà un nuovo governo, ma attraverso noi il governo è comunque sempre presente nelle zone terremotate". A stretto giro è arrivata la risposta al sindaco di Arquata Aleandro Petrucci da parte del commissario per la ricostruzione Paola De Micheli, durante l'inaugurazione della cittadella delle attività produttive anella frazione di Pescara del Tronto. "Da settimane stiamo inaugurando piccoli pezzi della ricostruzione. Siamo come i montanari - ha aggiunto De Micheli - che quando scalano le montagne vanno avanti a piccoli passi, non a strappi, altrimenti rischiano di non avere più le forze.

Dobbiamo avere quindi un passo regolare. I numeri attuali - ha concluso - non sono ancora soddisfacenti, ma dimostrano che abbiamo invertito la tendenza e che stiamo proseguendo sulla strada giusta".