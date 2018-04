Carimali lancia (R)evolution per scuola

Lorella Carimali, unica italiana in corsa a marzo per il Global Teacher Prize di Dubai, il cosiddetto Nobel degli insegnanti, sta istituendo la Fondazione (R)Evolution "per rilanciare l'Italia a partire dai ragazzi e dalle ragazze e quindi dalla formazione e dalla scuola". Sarà composta da docenti, studenti, cittadini, persone impegnate in progetti di progresso civile e economia solidale, tra cui anche Armando Persico, il prof italiano giunto in finale nel 2017 nello stesso premio. "(R)Evolution vuole connettere persone che intendono portare la loro riflessione sulla scuola alla politica. Perché i giovani sono la cosa più importante per il futuro del Paese" spiega la prof a Serra San Quirico durante la rassegna Teatro della Scuola. Carimali, docente al liceo scientifico 'Vittorio Veneto' di Milano, è stata selezionata dal Global Teacher Prize 2018 tra i 50 migliori docenti al mondo, e per i prossimi 10 anni sarà Global Education Ambassador della Varkey Foundation, ideatrice del premio.