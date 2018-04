Anziana scomparsa, trovata viva,sta bene

E' stata trovata poco fa, viva e cosciente, Silvana Binci, l'82enne di Osimo, di cui non si avevano notizie da giovedì mattina 26 aprile, quando si era allontanata da casa intorno alle 10. L'anziana, che ha problemi di salute e difficoltà di deambulazione, è stata rintracciata dalle pattuglie della Polizia di Stato e dei vigili del fuoco, impegnate nelle ricerche con i cani in una zona di campagna a Campocavallo, in fondo ad una scarpata di circa 4 metri. I soccorritori prima hanno trovato la borsa con i documenti, poi hanno individuato la donna che ha risposto alle loro domande. Le operazioni di recupero sono in corso. In arrivo anche l'elisoccorso. "Sono molto contento - il commento del dirigente del Commissariato di Osimo Giuseppe Todaro -, sono momenti bellissimi".