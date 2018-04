Anziana scomparsa, ricerche Vvf e cani

Undici vigili del fuoco e i due cani da ricerca Molly e Desmo del nucleo cinofili Vvf sono stati impegnati ad Osimo tutta la notte per le ricerche di una anziana uscita di casa giovedì scorso e non più rientrata. Le operazioni di ricerca di Silvana Binci, 82 anni, continueranno per tutta la giornata odierna senza interruzioni. Quando è uscita indossava scarpe da ginnastica, i pantaloni di una tuta fucsia e una maglia marrone chiaro, aveva con sé la borsa con i documenti.