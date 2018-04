Torna la Battaglia di Tolentino

(ANSA) - TOLENTINO (MACERATA), 27 APR - Divenuta appuntamento triennale, torna nel 2018 la rievocazione storica della Battaglia di Tolentino, considerata una delle più importanti in Italia nel suo genere, che dà una visione realistica e approfondita del periodo dal Trattato di Pace di Tolentino, firmato da Napoleone Bonaparte nel 1797 a Palazzo Parisani Bezzi, alla stessa Battaglia del maggio 1815.

Organizzata dall'Associazione Tolentino 815, la rievocazione storica avrà come sfondo il Castello della Rancia sabato 5 e domenica 6 maggio. In programma iniziative per scoprire i luoghi della battaglia e per rivivere le fasi salienti dei due giorni di scontri tra le truppe austriache guidare dal barone Federico Bianchi e le truppe franco-napoletane con a capo il principe Gioacchino Murat. Attesi a Tolentino rievocatori provenienti da tutta Europa. I momenti più importanti della kermesse al Castello della Rancia con la ricostruzione della battaglia da parte di fanti, cavalieri, reparti di artiglieria e battaglioni di rievocatori.