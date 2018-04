Marche e E-R per 'Compagnia Montefeltro'

Sostenere un piano biennale di promo commercializzazione all'interno del progetto 'Compagnia del Montefeltro' per rilanciare e promuovere il turismo, le risorse e le attività economiche della regione storica formata dai 22 Comuni nei territori di Marche, Romagna e Repubblica di San Marino. E' l'impegno preso dagli assessori regionali al Turismo Moreno Pieroni (Marche) ed Andrea Corsini (Emilia Romagna) in un incontro a Rimini, dopo le risoluzioni adottate dalle Assemblee legislative delle due Regioni. Il progetto intende lanciare in ambito nazionale ed internazionale il Montefeltro come prodotto turistico di qualità attraverso pacchetti che vanno dalle piccole crociere di terra per target specifici di turisti, ai viaggi selezionati alla scoperta dello 'stile Montefeltro' per stranieri e con attività di promozione.

La commercializzazione è affidata ai tour operator Tuquitour per le Marche e Costa Hotel e Food In Tour per l'Emilia Romagna.

Capofila sono Confesercenti e Parco del Sasso Simone e Simoncello.