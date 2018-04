Aggregazione Bcc Civitanova-Banca Suasa

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE (MACERATA), 27 APR - Cambia la mappa del credito marchigiano. Al via l'aggregazione tra Bcc Civitanova e Banca Suasa: nascerà la più grande Bcc regionale, operativa in 4 province su 5 (Macerata, Fermo, Ancona e Pesaro Urbino) e con il maggior numero di soci (a regime saranno 10 mila), . Il via con una doppia seduta del Cda della Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro e di quello della Banca di Suasa, istituto di credito cooperativo con sede a San Michele al Fiume, frazione di Mondavio (Pesaro Urbino), che hanno deliberato di avviare il progetto di aggregazione per poi arrivare in tempi rapidi alla fusione tra Civitanova e Suasa (9 filiali e copertura del territorio fanese e dell'alto anconetano, Senigallia compresa). Il percorso avviene sotto l'egida di Cassa Centrale Banca. Il nuovo istituto avrà nelle Marche 25 filiali e 160 dipendenti.