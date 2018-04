Giornalisti, corso su Protezione civile

Si parlerà del ruolo della Protezione Civile nei momenti di emergenza e non solo legati ai terremoti, lunedì 7 maggio ad Ancona presso il Palazzo delle Marche, per iniziativa del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti delle Marche. Si tratta di un corso per il conseguimento dei crediti formativi, tenuto da Roberto Oreficini, già responsabile del Servizio di Protezione Civile regionale e oggi vice presidente della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei Grandi Rischi. Si parlerà dell'organizzazione e delle attrezzature della Protezione regionale. Quello marchigiano è il primo Ordine dei giornalisti che approfondisce la nuova legge nazionale sulla protezione civile da pochi mesi approvata dal Parlamento. Verrà proiettato un raro filmato messo a disposizione da RaiTeche in cui il giornalista Rai Ermete Grifoni racconta il terremoto di Ancona del 1972. I soccorsi e gli interventi attuati in quell'occasione vengono considerati l'embrione della "moderna" protezione civile.