Accordo Unicam-Toyo University di Tokyo

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 26 APR - Accordo di collaborazione tra il rettore dell'Università di Camerino Claudio Pettinari e il presidente della Toyo University di Tokyo Makio Takemura. Tramite la prof. Lucia Ruggeri, docente della Scuola di Giurisprudenza e direttore della Scuola di Specializzazione in Diritto Civile, e Invited Professor nella prestigiosa università giapponese, sarà avviato un programma di scambi per studenti e ricercatori. La Toyo University con i suoi 311.000 studenti, le sue 13 Facoltà e 46 Dipartimenti rappresenta una delle eccellenze nipponiche per la ricerca e l'uso della tecnologia nelle attività didattiche e scientifiche.

Molti i campi di comune interesse tra i due Atenei, a partire dalle politiche di internazionalizzazione e di innovazione.

OLtre ai temi attualità quali la nuova regolamentazione europea in materia di privacy, una serie di seminari sarà dedicata a Camerino e alla legislazione post sisma.