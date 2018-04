Pallavolo: gara-2 scudetto,vince la Lube

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Non riesce il colpo alla Sir Safety Conad Perugia. In gara 2 delle finali scudetto della pallavolo i Block Devils umbri non capitalizzano il doppio vantaggio iniziale e subiscono la reazione a la rimonta dei padroni di casa della Cucine Lube Civitanova che si porta a casa con merito il match al tie break, per 3-2 (22-25, 24-26, 25-17, 25-23, 15-11) rimettendo in equilibrio la serie. Partita dai due volti quella dell'Eurosuole Forum di Civitanova nella quale Perugia, seguita da almeno quattrocento tifosi, mostra la sua faccia migliore, efficace in battuta, molto concreta in attacco, coriacea e determinata. Poi dal terzo parziale esce Civitanova che trova in Kovar e soprattutto Stankovic (4 su 4 in attacco e 4 muri vincenti) gli uomini giusti dalla panchina. Ora la serie tricolore è in parità, e sabato a Perugia si gioca gara-3.