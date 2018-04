25 aprile,ex partigiano 98 anni a Ancona

(ANSA) - ANCONA, 25 APR - Visse la Liberazione personalmente dopo essere arrivato dal fronte russo dove erano morti in 80mila, Tullio Collodet, ex partigiano di 98 anni, che ha partecipato ad Ancona alla cerimonia in memoria dei Caduti della Liberazione. A margine della commemorazione il sindaco Valeria Mancinelli è andata a salutarlo. "Ero impegnato sulle Alpi Apuane - ha ricordato Collodet - con una brigata di circa 30 uomini. Il 25 aprile eravamo in montagna, poi siamo scesi a Carrara per festeggiare. Ai giovani di oggi dico che abbiamo combattuto il fascismo e il nazismo e questo dovete ricordarlo per tutta la vita".