Targa a vincitori concorso Costituzione

"Per l'omaggio creativo, espressione dell'eccellenza scolastica marchigiana, alla Costituzione della Repubblica italiana e alle donne che fortemente contribuirono a fondarne i valori". E' la scritta sulla targa consegnata dal presidente dell'Assemblea legislativa Antonio Mastrovincenzo alla classe III A della scuola secondaria di primo grado "Silvio Pellico" di Camerano, uno dei 16 istituti scolastici italiani vincitori del concorso nazionale dedicato alle "Madri della Costituzione". I ragazzi, accompagnati dagli insegnanti e dalla dirigente dell'Istituto comprensivo sono stati ricevuti dal presidente prima dell'inizio della seduta consiliare. Mastrovincenzo li ha ringraziati "per la passione e l'impegno". L'Istituto comprensivo di Camerano "nel 2016 ha vinto - ha ricordato il presidente - un premio nell'ambito del nostro concorso della Giornata per la pace scegliendo di devolverlo all'istituto scolastico Betti di Fiastra danneggiato dal terremoto".