Coltorti (M5s), lasciamo lavorare Fico

(ANSA) - ANCONA, 24 APR - "Le trattative sono in corso, sapete che oggi c'è Fico che ha cominciato il suo lavoro, lasciamoli lavorare". Così il sen. Mauro Coltorti di M5s, indicato da Luigi Di Maio come possibile ministro delle Infrastrutture, ha risposto ai giornalisti a margine di una manifestazione sulla sanità davanti alla Regione Marche. "Questa legge obbliga tutti i gruppi a trovare delle collaborazioni - ha detto a proposito della possibilità di arrivare ad un accordo M5s-Pd per il Governo -, se tornassimo al voto, magari gli exit poll ci danno qualche punto in più rispetto a prima, ma la situazione non cambierebbe. Capisco il mal di stomaco di tante persone, ma la legge ci impone di trovare degli accordi. Di Maio, secondo me, sta facendo un'opera eccezionale per cercare di fare in modo che i punti del nostro programma siano sviluppati. L'importante è che ci sia un accordo sul programma, se noi realizziamo il programma, o parte dei punti del programma, se la base vede che andiamo verso cose concrete, ci seguirà".