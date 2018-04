2/a edizione 'Go Marche' blues Altidona

(ANSA) - ANCONA, 24 APR - Altidona (Fermo) nuovamente 'capitale' del blues tra il 28 aprile e il primo maggio con la seconda edizione del raduno nazionale 'Go Marche in blues' al Parco dei ponti di Marina d'Altidona. Alla manifestazione, che lo scorso anno aveva fatto registrare circa 2mila visitatori a sera, parteciperanno 19 band provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. Nata lo scorso anno per vicinanza alle popolazioni colpite dal sisma, ha spiegato il sindaco Enrico Lanciotti durante una conferenza stampa ad Ancona, "sta crescendo con l'obiettivo di inclusione sociale e condivisione caratteristico del blues e sta diventando un valore aggiunto anche a livello turistico e promozionale". 'Go Marche' ha il sostegno per ora solo promozionale e non finanziario della Regione, ha spiegato Vittorio Ciarrocchi della 'Leart Culture che coltiva l'ambizione di una sinergia di Comuni per una dimensione regionale dell'evento e anche di spingersi per l'edizione 2019 a partnership con paesi dell'altra sponda Adriatica.