Ariston Thermo: fatturato 2017 1,57 mld

Con il 2017 Ariston Thermo ha chiuso un anno da record, cogliendo i migliori risultati di sempre e festeggiando il ritorno nella famiglia Merloni dello storico sito produttivo di Albacina che diventa polo progettuale e produttivo. Nel 2017 il gruppo leader nel settore del comfort termico ha totalizzato ricavi per 1,57 miliardi di euro, +10% rispetto al 2016 Il risultato netto è di 83 milioni pari al 5,3% del fatturato, in linea con il 2016.

"Siamo estremamente orgogliosi dei risultati economici del 2017, i migliori della storia del Gruppo in termini di fatturato e di redditività e abbiamo posto forti basi per una crescita sempre più focalizzata nel 2018" dice Paolo Merloni, presidente di Ariston Thermo. Sul ritorno all'interno del gruppo del sito di Albacina, grazie ad un accordo con Whirlpool, Merloni ne sottolinea il "grande valore simbolico, essendo il nome di Albacina storicamente legato a quello della nostra famiglia, ma anche industriale".