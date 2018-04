Ruggiero madrina finalisti Musicultura

Concerto in anteprima ieri sera a Recanati con John Vignola di Rai Radio 1 per i 16 finalisti di Musicultura 2018. Madrina l'ex voce storica dei Matia Bazar Antonella Ruggiero, una delle voci più intense e suggestive della musica italiana, che ha aperto la serata con "Tu, Musica Divina" accompagnata dal fisarmonicista Renzo Ruggeri. "Auguro ai finalisti di Musicultura di passare la vita con la musica - ha detto Antonella Ruggiero - l'unico consiglio che posso dare loro è di essere sempre se stessi, assolutamente originali e di cercare un modo unico per potersi esprimere". Le canzoni saranno inserite nella compilation di Musicultura 2018 e passeranno alla programmazione di Rai Radio 1 da domani su 'Fuorigioco' in onda ogni pomeriggio. All'ascolto radiofonico dei brani si affianca quello online dove è possibile votare fino al 15 maggio i propri artisti preferiti sulla pagina Facebook di Musicultura il voto del pubblico sul social network decreterà due degli otto vincitori.