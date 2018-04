Onlus dona defibrillatori Polizia locale

L'Associazione CuoreVivo Onlus ha donato due defibrillatori al Comune per dotare due auto della Polizia Locale di questi strumenti di pronto intervento in caso di arresto cardiaco. L'iniziativa ha avuto il supporto formativo della Croce Rossa di Ancona che ha preparato 29 agenti all'uso dei defibrillatori. "Da oltre 30 anni l'Associazione - spiega il presidente Roberto Antonicelli, primario della Cardiologia dell'Inrca - è attiva ad Ancona e provincia nella lotta alle cardiopatie. Questa azione passa da numerose iniziative che vanno ad affrontare molti temi correlati alla salute del cuore".

"Ringraziamo la CuoreVivo Onlus per aver dotato le nostre auto di questo indispensabile mezzo salvavita e la Croce Rossa per aver formato gratuitamente gli agenti al suo utilizzo - afferma Liliana Rovaldi, comandante della Polizia Municipale di Ancona -. Le nostre pattuglie sono sovente tra le primi ad accorrere in caso di necessità". Alla consegna dei defibrillatori era presente il sindaco Valeria Mancinelli.