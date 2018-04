Escursionista cade in burrone,recuperato

E' stato imbragato e recuperato dai vigili del fuoco di Macerata con l'ausilio dell'elicottero un escursionista 27enne di Porto Sant'Elpidio (Fermo) caduto in un burrone per circa 150 metri mentre passeggiava con un amico e concittadino su un sentiero nei pressi del rifugio del Fargno a Pintura di Bolognola (Macerata).

L'infortunato, cosciente durante i soccorsi, avrebbe riportato diverse fratture in particolare alle gambe. La caduta è avvenuta quando il giovane, in scarpe da tennis e pantaloncini, ha cercato di aggirare una lingua di neve sul sentiero ed è scivolato in una macchia di erba viscida. Il 27enne, imbragato per l'impossibilità di utilizzare una barella spinale, è stato caricato sul velivolo che lo ha condotto vicino al rifugio dove era atterrata l'eliambulanza del 118. E' stato trasportato agli Ospedali Riuniti di Ancona per le cure e gli accertamenti del caso. Sul posto anche gli uomini del Soccorso alpino. Tre persone sono morte in passato cadendo sullo stesso sentiero.