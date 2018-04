Consegnate ultime 29 casette Montegallo

Consegnate a Balzo di Montegallo (Ascoli Piceno) le ultime 29 casette: in totale ora sono 34 e vi abiteranno 68 persone. Al taglio del nastro per la consegna c'erano tra gli altri il sindaco Sergio Fabiani e il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli.

"E' una bella giornata - ha commentato Fabiani - c'è anche il sole e c'è tanta gente. E' un 'villaggio', le casette sono insieme in una parte bellissima da cui si vede il Monte Vettore". Il sindaco ha ringraziato la Regione e le ditte che hanno realizzato "egregiamente" anche le opere di urbanizzazione. Solo la metà dei 500 residenti è tornata ad abitare in paese dopo il sisma: 68 sono sistemati nelle casette, gli altri in case agibili o in autonoma sistemazione.

Altrettanti abitano in autonoma sistemazione ma fuori da Montegallo. "La comunità di Montegallo - ha detto Ceriscioli - fa un altro passo nella direzione giusta. Oggi è la Giornata della Terra, penso che pochi luoghi rispettino la Terra come questo".