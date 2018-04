Malala 'guida' per Teatro S.S. Quirico

"Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo".

Parole di Malala Yousafzai, attivista e scrittrice pakistana, la più giovane vincitrice del Premio Nobel per la pace nel 2014, nota per il suo impegno per l'affermazione dei diritti civili e per il diritto all'istruzione. A lei s'ispira la 36/a Rassegna nazionale teatro della Scuola di Serra San Quirico (Ancona), al via da oggi, una grande kermesse nazionale di teatro-educazione e scambio culturale. Ospiterà eventi, spettacoli, incontri, fino al 5 maggio nel nome di Malala. Trenta gli spettacoli presentati da altrettanti gruppi teatrali, nella manifestazione organizzata da Atgtp (Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata).

Partecipano centinaia di studenti di ogni parte d'Italia. Per il 2018 il personaggio guida è Malala: simbolo di un'adolescenza che pensa, che si ribella e che costruisce, di una libertà conquistata e affrancata dal giogo medievale e tirannico di regimi ottusi.