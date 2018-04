Pullman con studenti va a fuoco sull'A10

Un pullman con a bordo una trentina di studenti ha preso fuoco in una galleria dell'A1', tra Savona e Spotorno. I vigili del fuoco hanno favorito l'allontanamento dal mezzo dei ragazzi e dell'autista mentre sopraggiungevano quattro ambulanze inviate dalla centrale operativa. Polstrada ha temporaneamente chiuso il tratto autostradale per consentire l'arrivo dei mezzi di soccorso e anche il tratto in direzione opposta a causa del denso fumo. Stanno tutti bene i trenta studenti marchigiani dell'istituto di istruzione superiore 'B.

Padovano' di Senigallia che si trovavano a bordo del pullman. I ragazzi, impegnati in un viaggio di istruzione, sono stati accompagnati alla palestra della scuola media del Comune di Spotorno dove consumeranno il pranzo in attesa del mezzo sostitutivo che li riporterà a casa. Lievemente intossicati invece i due autisti, che sono stati trasportati in codice verde all'ospedale Santa Corona.