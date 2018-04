Pieralisi accademico onorario Georgofili

(ANSA) - JESI (ANCONA), 20 APR - Gennaro Pieralisi, presidente del Gruppo Pieralisi di Jesi, leader mondiale nella produzione di macchine olearie, ha ricevuto a Firenze il diploma di accademico onorario dell'Accademia dei Georgofili, la più antica istituzione al mondo dedicata allo studio dell'agricoltura. La cerimonia a Palazzo Vecchio a Firenze per l'inaugurazione del 265/o Anno Accademico dell'Accademia. A conferire il riconoscimento, il massimo grado della carriera accademica in seno ai Georgofili, è stato il presidente facente funzione dell'istituzione Pietro Piccarolo. "Un riconoscimento che ci riempie di grande orgoglio e prestigio" ha fatto sapere il Gruppo Pieralisi su twitter. Gli accademici onorari sono scelti tra persone che abbiano acquisito benemerenze in attività inerenti gli scopi istituzionali dell'Accademia. Nel 2010 l'Accademia dei Georgofili assegnò a Pieralisi il Premio "Antico Fattore" per uno studio sulle temperature di produzione dell'olio di oliva.