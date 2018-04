Cittadinanza onoraria card. Manichelli

(ANSA) - ANCONA, 20 APR - Cittadinanza onoraria di Ancona per il card. Edoardo Menichelli, ex arcivescovo della città. Lo ha stabilito la Giunta comunale che ha adottato un atto per dare corso ad una delibera del Consiglio comunale, "interpretando il sentimento di affetto, stima e amicizia della cittadinanza anconetana nei confronti del suo vescovo". Il card. Edoardo Menichelli, "durante il suo ministero ad Ancona, ha sempre servito tutti i cittadini con grande dedizione, umiltà, vicinanza e amore - si legge in una nota -, dedicando particolare attenzione alle persone più fragili. Rilevante anche l'impegno per la famiglia, considerata 'luogo dove viene custodita e donata la vita". L'11 febbraio 2015 papa Francesco, durante l'Angelus domenicale lo ha inaspettatamente elevato alla dignità cardinalizia, suscitando meraviglia e gratitudine nell'intera città di Ancona, facendo crescere ancor di più la stima verso don Edoardo (come ha voluto sempre essere chiamato)". La cittadinanza onoraria sarà consegnata nel corso di una cerimonia.