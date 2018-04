Studenti Univpm a lezione da Giampaoli

(ANSA) - ANCONA, 19 APR - L'imprenditore Giampaolo Giampaoli è salito in cattedra nella sede dell'industria dolciaria di cui è presidente, per tenere una speciale lezione agli studenti del corso integrativo di Economia e Gestione delle imprese dell' Università Politecnica delle Marche. Giampaoli ha raccontato la storia dell'azienda di famiglia e la sua evoluzione. Una testimonianza che ha fornito spunti di riflessione sulla gestione dei sistemi di qualità e sull'innovazione, i due temi che il corso si propone di sviscerare. "La qualità - ha detto Giampaoli - è uno strumento di organizzazione. Significa offrire un buon prodotto, investire, ma anche ottimizzare le risorse e collaborare. Il lavoro di squadra, il dialogo e il rapporto di fiducia con dipendenti, clienti e fornitori sono elementi fondamentali". L'intuito dell'imprenditore per le nuove nicchie di mercato fa la differenza: Giampaoli è stata la prima a lanciare biscotti integrali, panettone al cioccolato e prodotti senza zucchero aggiunti.