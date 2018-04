In fabbrica Winx scuola sognatori domani

Una scuola d'infanzia bilingue per i sognatori di domani. L'ha creata Iginio Straffi, fondatore del colosso di animazione Rainbow, all'interno della storica sede di Loreto, dove vengono progettate le storie delle fatine Winx e di tanti altri personaggi. Immersa nel verde con spazi esterni attrezzati e sette grandi e luminosi locali per un totale di 1.000 mq, la Liberi Reggiomonte International School, avviata nel settembre scorso, ospita 30 bambini di nazionalità diverse, divisi in due classi e sei insegnanti, di cui due di madrelingua inglese. Vi si insegna arte, musica, teatro, matematica, cucina, scienza e ginnastica divertendosi e giocando in spazi coloratissimi e specificatamente attrezzati. "E' un investimento nel territorio e un progetto di formazione per il futuro basato sulla creatività", ha spiegato Straffi.