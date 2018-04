Moto: Rossi, importante tornare in pista

"Tornare in pista dopo una gara difficile, come quella in Argentina, è sempre importante. Non è stato un buon inizio di stagione, ma ad Austin spero di fare una buona gara. Faremo del nostro meglio". Valentino Rossi, dopo il 'velenosa' gara di Rio Hondo, prova a mettersi tutto alle spalle e a concentrarsi sul 3/o appuntamento iridato della stagione, in Texas: "Dobbiamo lavorare per migliorare la nostra M1 e ogni sessione sarà cruciale - spiega il 'Dottore' in una dichiarazione pubblicata sul sito della Yamaha - Austin è una pista molto difficile per me e per la M1, ma anche per questo motivo ho bisogno di lavorare al meglio con la mia squadra, quindi possiamo trovare un buon set-up sin dal primo giorno di prove libere. Sono fiducioso. Sono sempre felice di essere in Texas. Mi piace l'atmosfera e la pista".

Fiducia condivisa anche dal compagno di squadra, Maverick Vinales: "Arriviamo ad Austin in una posizione in cui possiamo lavorare per migliorare. È la terza gara e non possiamo permetterci errori''.