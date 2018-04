Cocaina in cucina ristorante, arrestato

Nella cappa da cucina e in alcuni barattoli di riso del suo ristorante in centro ad Ancona nascondeva cinque involucri contenenti 13 gr di cocaina. Per questo il titolare dell'esercizio pubblico, un 26enne anconetano, è stato arrestato dagli uomini della Squadra Mobile di Ancona, guidata da Carlo Pinto. Da tempo l'uomo era seguito con appostamenti e pedinamenti anche notturni dai poliziotti che lo sospettavano al centro di un fiorente traffico di cocaina destinata a giovani e non appartenenti a fasce sociali medio alte. Ieri gli agenti sono passati all'azione perquisendo l'abitazione e il locale del 26enne: sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione e numerosi ritagli di nylon che servivano con ogni probabilità a confezionare le dosi. Convalida dell'arresto e processo per direttissima sono previsti oggi davanti al Tribunale di ancona.