Da 9 giugno voli settimanali Ancona-Kiev

Con voli settimanali, in partenza ogni sabato, l'Aeroporto delle Marche sarà collegato all'Ucraina tramite connessioni dirette da Ancona allo scalo di Kiev-Boryspil. I voli prenderanno avvio nella stagione estiva, sabato 9 giugno per terminare sabato 8 settembre e saranno operati dal vettore ucraino Windrose Airlines: arrivo ad Ancona alle 9:15, partenza alle 10:15 con arrivo previsto all'aeroporto di Kiev alle 13:55. L'avvio dei collegamenti con l'Ucraina - riferisce una nota di Aerdorica - è stato reso possibile da attività promozionali e turistiche messe in atto in questi mesi dall'aeroporto in sinergia con la Regione per la valorizzazione delle Marche su nuovi mercati esteri e in collaborazione con Tez Tour, uno dei maggiori tour operator sui mercati dell'Est Europa. Sui voli Windrose per Kiev, con aeromobili A320 da 180 posti a sedere e A321 da 218 posti, sarà possibile anche, previa disponibilità di spazio in stiva, caricare merce come prodotto 'general cargo'.