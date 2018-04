Cadavere pescatore in lago Castreccioni

E' stato recuperato stamane nel lago di Castreccioni il cadavere di un pescatore di Apiro. Ieri pomeriggio era andato a pescare, ma all'ora di cena non aveva fatto ritorno a casa. I familiari hanno dato l'allarme e le ricerche sono partite immediatamente. Interrotte con il buio, sono riprese stamattina presto. Sono stati i familiari a scoprire il corpo dell'uomo immerso nell'acqua nelle vicinanze della postazione in cui si recava di solito a pescare, a Bay Popeye in località Castreccioni 48. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.