Alunni 'Moro'Fabriano in aula Consiglio

Porte aperte dell'aula consiliare di Palazzo Leopardi per gli alunni delle scuole primarie 'A.Moro' e 'M.Macini' di Fabriano. A dare il benvenuto ai circa cinquanta ragazzi di quinta elementare il presidente dell'Assemblea legislativa Antonio Mastrovincenzo, che ha illustrato loro i compiti e le funzioni del Consiglio regionale.

Al termine della visita è stato consegnato alle classi l'attestato di partecipazione al progetto 'Conoscere il Consiglio', promosso per sensibilizzare gli studenti all'esercizio della cittadinanza attiva, alla conoscenza delle funzioni, delle attività e dell'organizzazione del Consiglio, e al rafforzamento della consapevolezza del valore delle Istituzioni. L'Assemblea legislativa, da sempre vicina alle giovani generazioni, dedica diverse attività ai ragazzi: visite guidate e incontri formativi in aula consiliare e visite a Palazzo delle Marche, alla Biblioteca regionale e alla "Cittadella della Cultura", alternanza scuola-lavoro presso la struttura "Biblioteca e documentazione".