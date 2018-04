Ricci/Forte Premio Abbiati per Turandot

Il duo Ricci/Forte ha vinto il premio Abbiati, l'Oscar della lirica, per la regia di Turandot di Puccini, spettacolo inaugurale di Macerata Opera Festival 2017. L'allestimento, coprodotto con il Teatro nazionale croato, ha registrato il tutto esaurito nelle quattro recite in cartellone, ma ha anche molte polemiche come succede per le produzioni innovative e non tradizionali. Al debutto nella lirica, Gianni Forte e Stefano Ricci, 'fenomeno' teatrale degli ultimi anni, hanno trasformato la Cina di fantasia di primo Novecento del libretto in un mondo onirico dove tutto si svolge nella testa di Turandot, uno spazio mentale che è una distesa di ghiaccio (con tanto di orso polare). Da Zagabria, dove stanno rimontando lo spettacolo, i due registi si dicono "orgogliosi e sopraffatti". Di "emozione e orgoglio" parla anche il sovrintendente Luciano Messi. Macerata sul podio anche per il premio Massimo Mila al libro "Mille e una Callas" di Luca Aversano e Jacopo Pellegrini, edito dalla maceratese Quodlibet.