Auto in transito prende fuoco a Jesi

I vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi, in via Minonna, per incendio. Per cause in fase di accertamento, una vettura in transito si è fermata a causa del fuoco che uscivano dal motore. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, limitandole al solo vano motore, successivamente hanno messo in sicurezza la vettura. Non si segnalano persone coinvolte.