Schianto sulla Fogliense, muore 23enne

Incidente mortale lungo la starada provinciale Fogliense, all'altezza di Caprazzino. Una Golf condotta dal 23enne Danilo Biagi, operaio, di Lunano, si è schiantata contro con un albero. Nell'urto il conducente è morto sul colpo, mentre l'amico che gli sedeva a fianco, un 26enne di origine polacca, è ora ricoverato ad Ancona in gravissime condizioni. E' stato soccorso dall'eliambulanza. I giovani avevano passato la notte ad una festa. Tra le possibili cause del sinistro, forse un colpo di sonno o l'elevata velocità. Sul posto, per i rilievi di legge, i carabinieri di Sassocorvaro, i vigili del fuoco di Macerata Feltria che hanno estratto i due giovani dalle lamiere e il 118.