Bomba Marotta fatta brillare in mare

(ANSA) - MAROTTA (PESARO URBINO), 15 APR - E' stato fatto brillare in mare stamane l'ordigno bellico rilasciato il 9 aprile a circa 5 miglia dal litorale di Mondolfo, nel punto centrale dello specchio acqueo interdetto con un'ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Fano.

Dopo tutte le verifiche per il completo sgombero dell'area marina e lo sparo della cariche di prova, è avvenuto con pieno successo il brillamento, che ha alzato la caratteristica fontana d'acqua di 20 metri circa. Il successo delle operazioni - riferisce una nota della Capitaneria di porto di Pesaro - è frutto di un grande lavoro di di squadra, in primis il nucleo Sdai della Marina Militare di Ancona che ha operato in acque torbide, e quindi i mezzi nautici della Guardia Costiera di Ancona, Pesaro, Fano, Senigallia, sotto il coordinamento generale della Prefettura di Pesaro Urbino e quello operativo della Direzione Marittima Anconetana. Il limite della zona interdetta è stato pattugliato per giorni.