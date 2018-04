Startup da Silicon Valley a San Marcello

L'aerospazio sbarca nelle Marche, nel piccolo Comune di San Marcello (Ancona), sede di una startup specializzata in attività sperimentali nell'astronautica e in sistemi per l'aviazione e la difesa, e anche di una associazione che il cui obiettivo è creare nella regione una community di tecnici, ricercatori, professionisti e di imprese nel settore. Se ne parla nell'evento "Spazio al Futuro", organizzato dall'Associazione Spazio4Marche, insieme all'incubatore The Hive, al Comune di San Marcello e alla startup italiana Aerospacelab che qui ha sede dal 2017 dopo il ritorno dalla Silicon Valley. Il sogno dell'Associazione Spazio4Marche è quello di trasformare le Marche in un polo attrattivo per il settore aerospaziale, dando vita ad un 'ecosistema' regionale con aspirazioni nazionali e globali. "È una scommessa sul futuro - spiega l'associazione - perché siamo tra le pochissime regioni a non essere nel cluster dell'aerospazio".