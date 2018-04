Rossini 150,Pesaro celebra Sistema Abreu

(ANSA) - PESARO, 14 APR - Non solo concerti, opere liriche e mostre per celebrare a Pesaro i 150 anni della morte di Rossini, ma anche un convegno 'Per una musica a misura di bambino' sul metodo d'insegnamento musicale El Sistema creato dall'economista e musicista venezuelano José Antonio Abreu, morto il 24 marzo scorso. Avviato nel 1975, il modello Abreu consiste nella diffusione capillare sul territorio dell'educazione musicale gratuita per bambini e adolescenti dai quattro ai 16 anni, secondo una concezione che vede nella musica una via primaria di promozione e riscatto sociale, spesso salvando i giovani provenienti da ambienti disagiati dalla strada, dalla droga e dalle bande criminali. El Sistema conta in Venezuela 380 mila studenti, 280 scuole e 125 tra orchestre e cori giovanili, oltre a 30 orchestre sinfoniche. A parlare del metodo Abreu Jhonny Gomez e Naybeth Garcia del Sistema di orchestre e cori infantili Abreu, Giuseppe Laudani di Sistema Italia e lo storico musicale Guido Barbieri.